« When the seagulls follow the trawler, it is because they think will be thrown into the sea. » https://t.co/CZbeU8YZCl — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 de novembro de 2017

Éric Cantona é natural de Marselha, jogou no principal clube daquela cidade francesa, o Olympique, e não gosta do Paris Saint-Germain (PSG). É público.O que constitui novidade é que o antigo avançado que se notabilizou ao serviço do Manchester United (entre 1992 e 1997) falou dos parisienses de forma depreciativa e estes não gostaram, recorrendo a uma frase que o próprio 'rei' proferiu na famosa conferência de imprensa em que foi anunciada a comutação da pena de prisão em serviço comunitário, por ter agredido um adepto do Crystal Palace, em 25 de janeiro de 1995."Quando as gaivotas seguem o arrastão é porque pensam que vão ser atiradas sardinhas para o mar", disse Cantona a 30 de março de 1995, abandonando a conferência de imprensa perante os protestos e olhares de incredulidade dos jornalistas presentes.Os advogados, seus e do Manchester United, não conseguiram explicar o significado da frase, mas o camisola 7 dos red devils estaria a referir-se ao comportamento da comunicação social durante aquele período negro da sua carreira.Ora, o PSG escreveu essa mesma frase na sua página na rede social Twitter depois de ser tornar viral a resposta de Cantona a uma pergunta inocente de adeptos do Manchester United no decorrer de uma conversa com membros da plataforma 'Full Time Devils'.Questionado sobre qual o jogador que gostaria de ver usar o seu '7' no United o 'rei Éric' optpu por Javier Pastore... que não tem lugar no onze do PSG. "Adoro o Pastore, está no PSG, mas não joga. Eles têm dois jogadores fantásticos – Pastore e [Hatem] Ben Arfa - e nenhum deles joga.""Mas o Pastore é muito especial, pois surpreende sempre. É um jogador fantástico. Joga na seleção da Argentina, que é um seleção fantástica, mas não joga pelo PSG, que é um clube pequeno", acrescentou Cantona, motivando a provocação dos parisienses...