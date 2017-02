Continuar a ler

Os trabalhos na cobertura, danificada pelo mau tempo que afetou a cidade nas últimas semanas, incidiram sobre o apoio da correia de aço laminado, que cedeu pela ação do vento, além de várias placas soltas.A 4 de fevereiro, o jogo entre o Celta e o Real Madrid, da 21.ª jornada da liga espanhola, teve de ser adiado devido a uma tempestade que fez com que partes da cobertura fossem arrancadas, afetando cerca de 40 metros da cobertura da bancada destinada aos adeptos visitantes, segundo o jornal La Voz de Galicia.Na véspera, também o Deportivo-Betis tinha sido adiado, devido aos estragos no estádio Riazor.