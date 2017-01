Com 800 mil euros de dívida acumulada desde outubro de 2016, o mítico Estádio do Maracanã, totalmente renovado antes do Campeonato do Mundo de 2014, está às escuras, depois da Light, a companhia de energia do Rio de Janeiro, ter ordenado a interrupção do fornecimento, revela Lauro Jardim esta quinta-feira, na sua coluna no jornal 'O Globo'.Esta não é a primeira vez que o fornecimento de energia elétrica é suspensa. Já aconteceu no início de janeiro. O problema reside na falta de entendimento entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o consórcio que tem o contrato de exploração do recinto. Enquanto, não existe uma base de acordo o Estádio do Maracanã acumula lixo, o relvado está deteriorado e alguns equipamentos têm sido furtados.Só a título de curiosidade, refira-se que, há bem pouco tempo, toda a vigilância do gigasteco recinto estava a cargo de duas pessoas. Agora, já são mais, por interferência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que tenta a todo custo o entendimento entres clubes, governo estadual e consórcio, sob pena do futebol carioca ser verdadeiramente prejudicado. Mas não há uma solução à vista.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil