Terminada a fase regular, começa esta madrugada o playoff da Major Soccer League (MLS), que coloca frente a frente terceiros e quintos classificados de cada conferência. A Este, garantido o último lugar do pódio, o Chicago Fire, onde alinha o português João Meira, vai agora medir forças com o NY Red Bulls e o objetivo, claro, é... começar a voar para as ‘meias’."É uma sensação nova para muitos de nós, pois a grande maioria nunca jogou o playoff. É jogo completamente diferente, onde tudo o que fizemos ao longo da época é ‘esquecido’ e, uma vez que é se trata de um mata-mata, o mais importante é vencer, jogando bem ou mal", referiu o central, de 30 anos, em declarações a, admitindo que espera "um jogo bastante complicado": "Vamos ter um adversário que, na minha opinião, é dos melhores do campeonato. É uma equipa coesa e experiente, que certamente nos vai colocar dificuldades. Contudo, estamos confiante e queremos vencer. Para mim, a nível individual, também é um bom momento, já que é um objetivo que acabou de alcançar."No outro jogo desta madrugada, relativo à conferência Oeste, o Vancouver Whitecaps do ex-sportinguista Fredy Montero e de Aly Ghazal, médio que passou pelo Nacional, mede forças com o SJ Earthquakes. Para amanhã estão marcados os últimos dois encontros desta primeira fase do playoff da MLS. O antigo treinador do Barcelona, Tata Martino, comanda o seu Atlanta United FC frente ao Columbus Crew, do português Pedro Santos, enquanto o Kansas City, contará com a ajuda de Gerso – o ex-jogador do Estoril e do Belenenses leva já oito golos esta temporada – para tentar surpreender na visita ao terreno do Houston Dynamo.

Autor: Fábio Aguiar