A Federação Norte-Americana de Futebol (USSF) está a estudar a possibilidade de organizar um torneio paralelo ao Mundial'2018, no qual marcariam presença as principais seleções que falharam o apuramento para a Rússia. A novidade foi adiantada pela FOX na terça-feira e confirmada por elementos ligados à USSF, ainda que por agora tudo não passe simplesmente de uma ideia.Segundo o 'USA Today', este cenário terá ganho força nas hostes norte-americanas na segunda-feira, depois do afastamento da Itália do Mundial'2018, seleção que se junta às já afastadas chilena, ganesa, holandesa ou galesa. Ainda assim, refira-se que este torneio poderia necessitar de aprovação da FIFA, algo que poderá não suceder, especialmente porque este 'Mundial B' pode tirar visibilidade ao torneio principal do organismo, o Mundial.

Autor: Fábio Lima