O treinador lembrou o Campeonato da Europa conquistado por Portugal no último verão para dizer que esse facto ajuda a popularizar os técnicos portugueses, tal como já aconteceu com outras nacionalidades: "Tudo isso conta para este movimento. Se nos lembrarmos, em 1988, quando a França estava no topo do Mundo, eram os treinadores franceses que estavam em voga. Tal comos os espanhóis há uns anos, com os títulos que conseguiram. São tendências que existem".



Ver para crer



Pierre Repellini, vice-presidente da União Nacional de Treinadores e Quadros Técnicos de Futebol, vê o assunto com cautela, preferindo esperar para ver... resultados.



Os treinadores portugueses a trabalhar em França têm, principalmente a reboque do trabalho de Leonardo Jardim, dado que falar nos últimos tempos. Ora, Rolland Courbis, treinador com longa experiência no futebol gaulês, crê que a aposta em técnicos lusos pode ser explicada... por uma moda."Para mim isto não passa de uma moda. Atenção, não digo que os treinadores que chegaram não sejam bons. Mas olho para as equipas de topo e pergunto: será que fariam pior com técnicos franceses? O PSG e o Monaco, com os dois maiores orçamentos de França, não lutariam pelos primeiros lugares? Creio realmente que se trata de um fenómeno de moda. E neste momento, a tendência cai para treinadores portugueses. José Mourinho abriu a porta a todos os outros", frisou Courbis à 'France Football'.

Autor: Luís Miroto Simões