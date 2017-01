Continuar a ler

Este ato de vandalismo acontece horas depois de Ronaldo ter conquistado o prémio da FIFA "The Best", numa cerimónia à qual Messi e os restantes jogadores do Barcelona faltaram, justificando a ausência com a preparação para o jogo frente ao Atl. Bilbao, quarta-feira, na 2.ª mão dos oitavos de final da Taça do Rei.