Para manter o plantel 'na linha', o treinador, de 46 anos, conta com a ajuda de profissionais oriundos de Espanha, França e Inglaterra, que garantem uma alimentação adequada aos jogadores. Inserida neste grupo de profissionais, importa realçar o nome de Sílvia Tremoleda que já havia trabalhado com Guardiola nos tempos de Barcelona, tendo ajudado Lionel Messi a recuperar de várias lesões. A nutricionista aconselha os atletas, que fazem várias refeições juntos, a levarem algumas merendas para casa e fornece-lhes vitaminas e batidos proteicos.Ainda neste aspeto, em dias de jogos, as escolhas tendem a ser mais relaxadas. Leroy Sané, por exemplo, é fã de pão de banana.A preocupação com o bem-estar físico dos atletas vai além da alimentação. No dia seguinte a todas as partidas, os jogadores são sujeitos a sessões de crioterapia - técnica utilizada para baixar temperaturas de algumas regiões de corpo - que aceleram a velocidade de recuperação dos jogadores.O clube também aumentou o número de médicos nos seus quadros. O plantel é sujeito, frequentemente, a análises sanguíneas e há um cuidado extra com os níveis de gordura corporal dos atletas.Desde que chegou aos citizens, Guardiola preocupa-se com tudo o que se passa dentro do clube. Em relação ao plantel, o catalão preocupou-se em conhecer as alcunhas de todos. O técnico procura que os seus pupilos mantenham uma boa relação e desafia-os a passarem tempo juntos, fora de campo.A preocupação do ex-treinador do Barcelona e do Bayern Munique, ainda assim, vai além dos seus jogadores. Quando o futebol não está a dominar a agenda, o catalão entra nos escritórios do clube, no Etihad, e põe a conversa em dia com toda a gente. Segundo o 'Daily Mail', o técnico conhece praticamente o nome de todos os funcionários, desde a senhora que serve o chá até aos contabilistas.Um auditório, um ecrã gigante e o plantel sentado confortavelmente é tudo aquilo que Guardiola precisa para falar com os 'protagonistas'. Com o auxílio de vídeos, o catalão expôe claramente os objetivos que pretende para a equipa e diz a cada um dos seus atletas aquilo que exige dele.Embora as sessões de treino sejam intensas, o grupo desfruta daquilo que faz. Ora, após o esforço, vem a recompensa e, por isso, vários jogadores aproveitam o pós-treino para dormirem uma sesta nalguns dos quartos do centro de estágios do clube. Alguns dos treinos são realizados em conjunto com as reservas para a equipa principal colocar em prática os planos do catalão.Os jogadores não são as únicas figuras do jogo obrigadas a entrar em campo com a mentalidade certa para alcançar o sucesso. Uma das tarefas mais complicadas para um treinador é encontrar a motivação... para si próprio. Por isso, dentro do seu escritório, o técnico dos citizens encontra várias frases em catalão, que o ajudam a motivar-se para obter vários êxitos. Tal como refere a publicação britânica, o seu gabinete é mesmo um "templo do futebol".