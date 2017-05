Continuar a ler

Mais complicada foi a tarefa do Amiens, que vai estrear-se na principal divisão gaulesa na próxima época. Obrigados a vencer em Reims para manter o 2.º lugar, acabaria por chegar à vitória, também por 2-1, com um golo de Emmanuel Bourgaud aos 90'+6, quando os outros jogos já tinham inclusivamente terminado. Um final dramático que obrigou o Troyes (venceu em Sochaux por 3-2) a ter de se contentar com o playoff.



Pelo caminho ficaram os restantes três candidatos à subida, apesar de todos eles terem ganho os respetivos encontros: o Lens (4.º) bateu o Niort (3-1); o Brest (5.º) goleou o Gazélec (6-2); e o Nimes (6.º) triunfou por 2-1 em Laval.



Desta forma, o campeão Estrasburgo - clube que conta com três jogadores luso-franceses: Vincent Nogueira, Anthony Gonçalves e Laurent dos Santos - terminou apenas com três pontos de vantagem sobre o 6.º classificado, naquela que foi a edição da Ligue 2 mais disputada de sempre, pelo menos no que diz respeito aos lugares da frente.

