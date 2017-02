Grande trabalho de toda a equipa , obrigado pelo apoio ???? Great work of the team, thanks for tour support ???? 3 punkte Uma publicação partilhada por Carlos Mané GOD? DR S (@official_carlosmane) a Fev 17, 2017 às 1:27 PST

Na 21.ª jornada da 2.ª liga alemã, o Estugarda venceu esta sexta-feira (2-1) o Heidenheim, com Carlos Mané no onze.Com este triunfo, a formação do atacante emprestado pelo Sporting reforçou a liderança da competição, somando agora 44 pontos, mais seis do que o Hannover que defronta o Dynamo Dresden no domingo.O 1860 Munique, orientado por Vítor Pereira, só entra em campo na segunda-feira, na receção ao Nuremberga.

Autor: Diogo Jesus