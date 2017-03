Continuar a ler

Oeste é quem manda



Com a entrada de duas equipas, a MLS apostou em onze clubes em cada Conferência e desde 2008 que todos os campeões saem da Oeste. Cada equipa fará 34 jogos na fase regular –23 contra equipas da mesma conferência e 11 com as da oposta –, da qual se apuram os seis primeiros de cada conferência mas os líderes seguem diretamente para as meias-finais da MLS. Do terceiro ao sexto classificados, apura-se uma equipa (jogos únicos a eliminar) e os vice-líderes defrontam-se (a duas mãos) para encontrar o outro semifinalista.



Depois, os campeões das conferências jogam a final da MLS em casa da equipa mais bem classificada na fase regular: na época passada, os Seattle Sounders bateram o Toronto no Canadá... por 5-4 nos penáltis. Estarão quatro portugueses em prova: João Meira no Chicago Fire, nos LA Galaxy de Giovanni dos Santos está João Pedro – o ex-V. Guimarães vai jogar na equipa mais titulada (6 troféus de campeã) – Rafa Ramos no Orlando City de Kaká e Gerso no Sporting Kansas City. Será que algum festeja no final?



Esta madrugada arrancou a Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos (Portland-Minnesota foi o jogo inaugural), pela primeira vez com 22 equipas, devido às estreias do Atlanta United, treinada por Gerardo ‘Tata’ Martino, antigo técnico do Barcelona, e do Minnesota United, onde joga o ex-portista Ibson. E, cada vez mais, a MLS é muito menos ‘soccer’ e cada vez mais ‘football’, dada a qualidade das equipas e os recordes batidos ano após ano em assistências nos estádios, audiências televisivas, redes sociais e marketing.A 22ª edição da prova terá novamente quatro grandes candidatos ao título – além do campeão Seattle Sounders, também Los Angeles Galaxy, New York City e New York Red Bulls estão na corrida – mas equipas como Montreal Impact, Philadelphia Union e o próprio estreante Atlanta United serão considerados outsiders a seguir com atenção. Já San Jose Earthquakes, Houston Dynamo e Chicago Fire – de João Meira, mas já lá vamos – despertam expectativa pela resposta que tentarão dar após épocas negativas em 2016.

Autores: Fábio Aguiar e Hugo Neves