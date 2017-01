João Meira foi o jogador com maior percentagem de desarmes na Major Soccer League (MLS), com 89,4%, segundo a ‘Opta’, publicação especialista em estatísticas do futebol.Depois de várias presenças nas melhores equipas da semana e do, o jogador português vê assim reforçado seu bom desempenho ao serviço do Chicago Fire. No passado mês de novembro, em entrevista exclusiva a Record, João Meira admitiu que viveu uma "experiência incrível" e fez um balanço bastante positivo da temporada de estreia nos Estados Unidos.Com mais um ano de contrato com a equipa de Chicago, o defesa encara o futuro com tranquilidade e continua a estudar a melhor possibilidade para prosseguir a carreira.

Autor: Fábio Aguiar