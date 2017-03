Continuar a ler

"Este campeonato foi criado com o objetivo de fazer dos Estados Unidos uma verdadeira nação de futebol. Quando vejo onde estamos agora, podemos dizer que conseguimos isso", afirmou o comissário Don Garber, que lidera os destinos da MLS desde 1999.



O dirigente norte-americano congratulou-se ainda com o crescimento sustentado da liga, marcado pela entrada de mais duas equipas em competição este ano. "Estou contente por constatar que já não existem limites para a MLS na América do Norte, mas ficaria surpreendido se o nosso campeonato viesse a ultrapassar as 28 equipas", frisou Garber.



Com a sua especifidade em relação às congéneres da Europa, a MLS destaca-se pelo facto de não haver subidas ou descidas de divisão, pelos limites salariais e pelo sistema de playoff após a fase regular. Uma situação que Don Garber, cujo mandato é válido até dezembro de 2018, não vê razões para alterar.



"Isso não vai mudar nos anos que temos pela frente, mas talvez o 'patrão' da MLS dentro de 20 anos possa ter outra ideia", concluiu o responsável máximo de uma liga que volta a ter em jogadores como o espanhol David Villa e o italiano Andrea Pirlo (New York City), o brasileiro Kaká (Orlando City), o mexicano Giovanni dos Santos (LA Galaxy), o italiano Sebastian Giovinco (Toronto FC) ou os norte-americanos Tim Howard (Colorado Rapids) e Clint Dempsey (Seattle Sounders).



E, na véspera do início de mais uma edição, o responsável máximo da liga norte-americana não escondeu o entusiasmo com o atual momento da competição, que conheceu um alargamento: com a entrada do Minnesota United e do Atlanta United passa agora a contar com 22 equipas (três delas sedeadas no Canadá), divididas em duas conferências (Este e Oeste).