Acho que o futebol me pode dar força. Sei que é dificil mas vou dar o máximo. Falta cerca de um mês para a pausa de inverno e vou aproveitar para me concentrar no regresso. Quero voltar no meu melhor.



Sei que ela não está fisicamente, mas está comigo espiritualmente e isso vai ajudar-me para sempre. E eu vou dar o máximo para honrar o nome dela dentro de campo".



O apoio do mundo do futebol



"Quando aconteceu o acidente liguei ao treinador e ele disse-me: 'Estás à vontade porque a família está primeiro e sem família não é possível dar certo no futebol'.



Tive também o apoio de vários amigos e colegas de quipa. O Nildo Júnior, o meu amigo brasileiro que também joga no Olimpia Grudziadz, esteve comigo e apoiou-me sempre, assim como as respetivas famílias. Deixaram mensagens para mim e para a Jessica, a minha namorada.



Outros amigos, como o Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Bruno Varela, Romário Baldé, João Cancelo, João Carvalho, João Teixeira, Renato Sanches, entre muitos outros, também me apoiaram muito. Os amigos não servem apenas para os momentos bons, para os momentos de riso. Também servem para momentos tristes e para levantar um amigo. Agora, vou combinar com eles uma homenagem à Leila. Vamos encontrar uma maneira de celebrar o golo e, sempre que um de nós marcar, tem de festejar dessa maneira".



O agradecimento



"Só tenho uma coisa a dizer: obrigado a todos. Eu prometo que vou voltar ao meu melhor e fazer coisas bonitas pelos meus amigos e pela minha família, tal como me têm pedido. Quero dar o melhor de mim por eles e pela Leila".



Eusébio Bancessi, de 22 anos, representou Sporting e Benfica nas camadas jovens, passou por Inglaterra e agora joga no Olimpia Grudziadz, da 2.ª Divisão da Polónia. No final de setembro, a filha Leila Landim, de apenas 11 meses, sofreu um acidente doméstico e teve de ser internada num hospital de Liverpool. Cerca de uma semana depois acabou por não resistir e faleceu. No passado fim-de-semana, Eusébio Bancessi regressou aos relvados. Um momento de emoção que o jogador aceitou partilhar com. Com a voz embargada e num esforço tremendo para reviver a história, este é o testemunho, na primeira pessoa, de como o futebol pode ser a força de alguém na pior altura da vida."Foi difícil voltar ao futebol, mas tive de ganhar coragem e seguir em frente. Sei que não vai ser fácil mas tenho de continuar. Os meus amigos e a minha família deram-me motivação e estão comigo a ajudar-me de todas as formas. Quando entrei em campo... Foi um momento difícil. A minha filha costumava estar nas bancadas a ver os jogos, por isso quando entrei pensei nela. Tentei dar o máximo e marcar um golo para dedicar à Leila e também ajudar a equipa, até porque estávamos a perder. Mas não consegui.

Autor: David Novo