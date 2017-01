Evandro chegou ao Hull e começou logo a jogar. Foi suplente utilizado na vitória frente ao Bournemouth e titular na derrota em casa do Chelsea. O brasileiro está outro. "A mudança foi muito especial para mim, tenho gostado muito, embora ainda esteja a adaptar-me. É sempre bom trabalhar com quem confia em nós, voltei a ser um futebolista de verdade, pois no FC Porto passava os fins de semana fechado em casa", disse aO médio, de 30 anos, revelou que a equipa quer dar força a Ryan Mason. "Todo o tipo de homenagem dará força ao Ryan. Por vezes preocupamo-nos com coisas inúteis e isto comoveu toda a gente. A saúde é mais importante do que um jogo de futebol", concluiu.