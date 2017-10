Continuar a ler

"O Everton confirma que Ronald Koeman deixou o clube. O presidente Bill Kenwright, os diretores e o principal acionista, Farhad Moshiri, gostariam de expressar gratidão ao Ronald pelos serviços que prestou ao clube ao longo dos últimos 16 meses e por conduzir o clube ao 7.º lugar na última temporada da Premier League", lê-se numa nota colocada no site dos toffees.



David Unsworth, responsável pela equipa sub-23 do Everton, assumirá o cargo de forma interina. O clube que em nove jornadas soma duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, visita o Leicester no próximo domingo.

O Everton anunciou esta segunda-feira que Ronald Koeman deixou o cargo de treinador da equipa principal, depois de chegar a acordo com o holandês colocar ponto final ao contrato que ligava as partes desde o verão de 2016 na sequência da pesada derrota frente ao Arsenal, sofrida em casa (5-2).Este foi o terceiro desaire nos últimos quatro jogos, o que relegou o toffees para a zona de despromoção da Premier League numa temporada em que esperava muito mais da equipa face ao investimento efetuado em reforços, num total de 158,2 milhões de euros - destacam-se as contratações de Wayne Rooney (Manchester United), Gylfi Sigurdsson (Swansea), Jordan Pickford (Sunderland) ou Michael Keane (Burnley).