Consciente do interesse do internacional chileno em representar um clube que jogue na Liga dos Campeões, Farhad Moshiri, accionista maioritário do Everton, argumentará com as recentes contratações de futebolistas de qualidade, como são os casos de Wayne Rooney (Manchester United) e Gylfi Sigurdsson (Swansea).



O Everton passou a fazer parte do lote de clubes interessados em contratar Alexis Sánchez, avançado que está na última temporada de ligação ao Arsenal e pode por isso sair dos gunners a custo zero no final de junho.Mas a estratégia dos toffees é outra e passa por assegurar a transferência já no mercado de inverno em janeiro de 2018, antecipando-se à concorrência de peso que representa o Manchester City, de acordo com o jornal 'The Sun'.