O Comité Disciplinar da UEFA castigou também o CSKA Moscovo, adversário do Benfica no grupo A da Liga dos Campeões, com uma multa de 18 mil euros, por arremesso de engenhos pirotécnicos e invasão de campo, no jogo com o Basileia, na Suíça, em 31 de outubro.



Inacreditável: adepto do Everton pede satisfações a Anthony Lopes com criança ao colo

Empurrão a Anthony Lopes originou cena de pancadaria

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) multou esta quarta-feira o Everton em 30 mil euros, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo com o Lyon, para a Liga Europa, que envolveram Anthony Lopes.O guarda-redes internacional português foi empurrado duas vezes por um adepto do clube inglês , que segurava uma criança ao colo, durante uma discussão entre jogadores do Everton e do Lyon, na segunda parte do jogo do grupo E da Liga Europa, em 19 de outubro, ganho pelos franceses, por 2-1.

Autor: Lusa