Decisão em breve



As negociações prosseguem, com o Everton a querer definir o nome do seu novo treinador durante a pausa para as seleções. Recorde-se que antes de Nuno, também Marco Silva, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel foram associados ao clube de Liverpool.

Nuno Espírito Santo é um dos treinadores do momento em Inglaterra. Fruto do seu bom trabalho ao serviço do Wolverhampton no Championship, competição que lidera ao fim de 15 jornadas, o treinador português de 43 anos viu o seu nome apontado ao comando técnico do Everton, emblema de Liverpool que procura treinador desde o despedimento de Ronald Koeman.Segundo o ‘The Guardian’, os toffees já se terão reunido com o português, de forma a convencer o ex-FC Porto a mudar de clube a meio da temporada para liderar um projeto ambicioso no principal escalão. Contudo, e de acordo com a mesma publicação, Nuno está feliz no Wolverhampton e acredita que pode colocar a equipa de Rúben Vinagre, Roderick, Rúben Neves, Hélder Costa, Cavaleiro e Diogo Jota na Premier League.