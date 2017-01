Continuar a ler

Revelando que se aconselhou com Didier Deschamps - "Este é um clube para ti", disse-lhe o atual selecionador francês mas também antigo jogador e treinador dos marselheses -, Evra destacou ainda a qualidade do projeto agora liderado por Frank McCourt, milionário que comprou recentemente o clube francês.



"Entre os dirigentes, há pessoas muito sérias. Falei muito com Andoni Zubizarreta [diretor desportivo], com o presidente [Frank McCourt] e com Rudi Garcia [treinador]. Tenho um bom feeling e sempre baseei nisso na minha carreira. Estou realmente muito orgulhoso por estar aqui. É uma honra participar neste novo projeto", acrescentou o veterano defesa, pouco preocupado com eventuais críticas devido à sua idade: "Responderei em campo." Revelando que se aconselhou com Didier Deschamps - "Este é um clube para ti", disse-lhe o atual selecionador francês mas também antigo jogador e treinador dos marselheses -, Evra destacou ainda a qualidade do projeto agora liderado por Frank McCourt, milionário que comprou recentemente o clube francês.

"Há sempre surpresas na vida e este regresso a França não estava programado. Refleti apenas durante 24 horas antes de dar o OK. Gosto dos clubes com grande história e o OM ganhou uma Taça dos Campeões. Não estou aqui para dar brilho ao brasão do clube. O Marselha faz-nos sonhar, juntamente com estes adeptos. É impressionante, vivi isso no Europeu. Se tivéssemos jogado a final aqui, teríamos sido campeões", sublinhou o lateral esquerdo, antes de acrescentar: "Quero saborear esta loucura. Com eles, somos obrigados a dar tudo. Aqui, sou como uma criança."