Evra passou-se e aplicou golpe de UFC a adepto do Marselha

Confusão antes do início do V. Guimarães-Marselha termina com Evra expulso

O episódio protagonizado por Patrice Evra esta quinta-feira antes do encontro entre V. Guimarães e Marselha tem direito a ficar na história da Liga Europa.O jogador francês foi o primeiro a ser expulso ainda antes do início de um jogo, isto desde que a prova assumiu a designação atual, em 2009/10, segundo dados da Opta.Recorde-se que Evra envolveu-se em agressões com os adeptos do Marselha durante o aquecimento, após ter sido alvo de cânticos ofensivos. O jogador acabou por receber ordem de expulsão.

Autor: Luís Miroto Simões