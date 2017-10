Continuar a ler



"Logo na altura pareceu-me que não era penálti. Percebo que o árbitro tenha assinalado falta, mas o que me intriga é ver um jogador a ir rapidamente pelos ares depois de sofrer um toque tão ligeiro", começou por dizer Gallagher, admitindo:



"Vemos na repetição que o joelho [de Pope] o apanha no pé - o árbitro dirá que isso foi suficiente para o fazer cair, mas noutro dia qualquer já seria diferente... Se meterem 20 pessoas numa sala teriam dez a dizer que é penálti e outras dez a dizerem que não é penálti. É este o tipo de decisão que um árbitro tem pela frente aqui."



O lance entre Bernardo Silva e Nick Pope foi objeto de análise nos meios de comunicação social britânicos, invariavelmente com referência ao exagero com que o o médio português dos citizens caiu quando foi tocado pelo guarda-redes dos clarets. Para comentar o que sucedeu aos 30 minutos do jogo entre Manchester City e Burnley a Sky Sports chamou Dermot Gallagher, antigo árbitro internacional que trabalhou na Premier League entre 1992 e 2007.

Treinador do Burnley não deu 'nota artística' à queda de Bernardo Silva

O médio Bernardo Silva entrou no 'radar' da Sky Sports por causa do que esteve na origem do primeiro golo do, na tarde de sábado (3-0): o internacional português foi tocado por Nick Pope dentro da área e o árbitro Roger East assinalou penálti que Sergio Agüero converteu.no final do jogo, frisando que contacto foi mínimo e deixando no ar a hipótese de se tratar de 'batota', o que certamente ajudou a colocar o incidente no topo da agenda da estação de televisão britânica,