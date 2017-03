Sem técnico desde a saída de Cristóvão Borges, que não resistiu aos maus resultados - agravado pelo adeus à Copa do Brasil -, o Vasco da Gama nomeou de forma interina Valdir para assumir o comando dos destinos da equipa carioca nos próximos encontros. O ex-jogador do Benfica, de 45 anos, orientará os vascaínos já no domingo, diante do Botafogo , não se sabendo se ficará por aí.Quanto a possíveis sucessores de Cristóvão Borges, a imprensa brasileira cita os nomes de Vanderlei Luxemburgo, Paulo César Gusmão (ex-Marítimo), Rogério Micale e Ricardo Gomes, também ele um ex-jogador do Benfica - e igualmente ex-técnico do Gigante da Colina.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil