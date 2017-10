Kaja Kaladze, ex-jogador do Milan e internacional pela Geórgia por 83 vezes, atingiu mais um patamar na sua carreira política. O antigo lateral foi eleito presidente da câmara municipal de Tbilisi (capital do país) para os próximos quatro anos, naquela que foi a primeira vez que foi a eleições."Tomei uma decisão correta. Queria estar com o meu povo, com o meu país", afirmou Kaladze, de 39 anos, depois de ter sido eleito.Antigos companheiros do Milan felicitaram Kaladze, entre eles Paolo Maldini, Massimo Ambrosini ou Gennaro Gattuso, à semelhando ex-presidente do clube rossonero, Silvio Berlusconi.

Autor: Bruno Dias