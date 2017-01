Continuar a ler

Entre os clubes que orientou, Graham Taylor fez parte do sucesso do Watford, conduzindo na década de 80 a equipa à primeira divisão inglesa, e também do Aston Villa.De 1990 a 1993 esteve à frente da seleção inglesa, numa fase complicada em que viu a equipa ser última do seu grupo no Europeu'1992 e falhar o apuramento para o Mundial'1994, frente à Holanda.