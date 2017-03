Continuar a ler

Na terça-feira, a Procuradoria inglesa já tinha anunciado que Bennell também enfrenta outras oito acusações de abuso sexual infantil, que envolvem menores de 16 anos.



O ex-treinador, que enfrenta agora 20 acusações de abuso sexual, está detido a aguardar julgamento por oito alegados crimes sobre um menor de 16 anos.



O antigo treinador Barry Bennell, que está no centro de um escândalo de pedofilia no futebol inglês, foi acusado de mais quatro crimes de abuso sexual de menores, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria inglesa.Bennell vai ser ouvido através do sistema audiovisual do tribunal de Cheshire South, a 13 de março, para enfrentar as quatro acusações de violação, que terá ocorrido entre 1981 e 1982 e que diz respeito a um menino com 11 anos na altura.

Autor: Lusa