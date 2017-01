Continuar a ler

Guarda-redes: Weverton (Atlético Paranaense), Danilo Fernandes (Internacional) e Muralha (Flamengo)



Defesas: Fábio Santos (Atlético Mineiro), Fagner (Corinthians), Jorge (Flamengo), Marcos Rocha (Atlético Mineiro), Geromel (Grémio), Luan Garcia (Vasco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Victor Hugo (Palmeiras)



Médios: Camilo (Botafogo), Diego (Flamengo), Gustavo Scarpa (Fluminense), Henrique (Cruzeiro), Lucas Lima (Santos), Rodriguinho (Corinthians), Wallace (Grémio) e Willian Arão (Flamengo)



A chamada do defesa central Pedro Geromel, que entre 2005 e 2008 representou o V. Guimarães, é uma das notas de destaque na lista de convocados do selecionador brasileiro Tite para o duelo particular diante da Colômbia, marcado para 25 de janeiro, no Engenhão. Um duelo solidário, já que toda a receita será destinada aos familiares das vítimas da tragédia que vitimou parte do plantel da Chapecoense.Para lá de Geromel, Tite chamou ainda dois outros jogadores com passado em Portugal: o médio Diego, ex-FC Porto, e Diego Souza, ex-Benfica. De referir ainda que esta convocatória apenas inclui futebolistas que atuam no Brasil, visto que a partida será disputada fora de uma data FIFA.

Autor: Fábio Lima