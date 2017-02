Continuar a ler

Sentado ao lado do técnico português, Fabinho lembrou a excelente época que os monegascos estão a realizar. "Estamos a jogar bem e na luta pelas quatro competições. Todos fazem o seu trabalho e vai acontecer o mesmo quando o treinador rodar o plantel", sublinhou o brasileiro, de 23 anos, antes de sublinhar: "Vamos focar-nos no nosso jogo, no nosso estilo. Apesar do esforço frente ao Bastia, estamos bem fisicamente. Viemos cá para ganhar o jogo. É preciso ter muita atenção pois o City é uma equipa muito forte na área adversária."



Fabinho, que passou pelo Rio Ave e pelo Real Madrid antes de se tornar uma das figuras do Monaco, deixou ainda muitos elogios a Kylian Mbappé, jovem avançado francês lançado por Jardim esta época e que tem brilhado pelos monegascos. "Kylian tem 18 anos e ainda não parou de nos surpreender. Estamos com ele todos os dias a treinar e ele é especial. Ele faz coisas nos treinos que nos dizem que ele se irá tornar num grande jogador", adiantou. Sentado ao lado do técnico português, Fabinho lembrou a excelente época que os monegascos estão a realizar. "Estamos a jogar bem e na luta pelas quatro competições. Todos fazem o seu trabalho e vai acontecer o mesmo quando o treinador rodar o plantel", sublinhou o brasileiro, de 23 anos, antes de sublinhar: "Vamos focar-nos no nosso jogo, no nosso estilo. Apesar do esforço frente ao Bastia, estamos bem fisicamente. Viemos cá para ganhar o jogo. É preciso ter muita atenção pois o City é uma equipa muito forte na área adversária."Fabinho, que passou pelo Rio Ave e pelo Real Madrid antes de se tornar uma das figuras do Monaco, deixou ainda muitos elogios a Kylian Mbappé, jovem avançado francês lançado por Jardim esta época e que tem brilhado pelos monegascos. "Kylian tem 18 anos e ainda não parou de nos surpreender. Estamos com ele todos os dias a treinar e ele é especial. Ele faz coisas nos treinos que nos dizem que ele se irá tornar num grande jogador", adiantou.

O brasileiro Fabinho foi o jogador do Monaco escolhido para fazer a antevisão do jogo de amanhã com o Manchester City e não teve dúvidas em descartar algum eventual favoritismo que possa ser apontado à equipa monegasca. Mas isso não quer dizer que o médio não pense em sair do Etihad Stadium com uma vitória."Não penso que sejamos favoritos. É normal que o seu treinador nos tente colocar nessa posição. Posso imaginar que essa é a imagem que querem passar, mas sabemos bem do que o City é capaz. Eles são uma equipa muito boa e não será fácil pará-los, mas vamos tentar batê-los. Com as nossas qualidades, vamos tentar fazer um bom jogo amanhã", garantiu o internacional canarinho, em conferência de imprensa, quando questionado sobre os elogios que Pep Guardiola teceu , algumas horas antes, à equipa orientada por Leonardo Jardim.

Autor: José Angélico