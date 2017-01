Continuar a ler

Lista de convocados



Guarda-redes: Subasic, De Sanctis e Badiashile.

Defesas: Sidibé, Touré, Glik, Jemerson, Raggi e Mendy

Médios: Fabinho, Bakayoko, Ndoram, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar e Boschilia

Avançados: Falcao, Germain, Mbappé e Carrillo.

Depois de ter passado a semana doente, Fabinho recuperou a tempo de integrar a lista de eleitos de Leonardo Jardim para a importante deslocação do Monaco a Paris. Ainda assim, o técnico português chamou 20 jogadores, pelo que dois deles (um deles guarda-redes) acabarão por ir para a bancada do Parque dos Príncipes no jogo deste domingo.Numa convocatória que conta com os portugueses Bernardo Silva e João Moutinho, destaca-se a ausência de Adama Traoré, depois deste ter regressado há poucos dias do Gabão, onde participou com o Mali na CAN'2017 - a sua equipa acabou eliminada logo na primeira fase. Já o marroquino Nabil Dirar continua ao serviço da respetiva seleção, enquanto Abdou Diallo não foi chamado por opção.