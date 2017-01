Continuar a ler

Jardim afina pelo mesmo diapasão. "Vamos jogar o próximo jogo para ganhar, como sempre. Quando estamos no primeiro lugar, tentamos mantê-lo. Quando vamos jogar uma meia-final da Taça da Liga, é para tentar ir à final. Na Liga dos Campeões é idêntico, vamos tentar atingir os quartos-de-final. Vamos tentar com todas as nossas forças, a nossa motivação e o nosso trabalho de chegar a esses objetivos dando o melhor", concluiu o treinador português.

Na antevisão do encontro com o Lorient, Leonardo Jardim também se referiu ao jovem internacional português, sublinhando um pormenor no qual Bernardo se tem destacado. "Ele evoluiu muito no posicionamento. Sabe escolher o espaço para controlar a bola", salientou o técnico monegasco.Quanto ao jogo de domingo, Fabinho não escondeu a ambição de ser campeão. "Claro que o objetivo é sermos primeiros, mesmo que, neste momento, tenhamos os mesmos pontos do Nice [à entrada para a jornada]. É bom estar já na frente. Sabemos que vai ser difícil manter a liderança, mas vamos fazer tudo, continuar a ganhar, para não sair de lá", garantiu o brasileiro.