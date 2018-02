Fábio Ferreira vai voltar a jogar na Austrália. Depois do Adelaide United e Central Coast Mariners, o português vai jogar no Sydney até ao final da época.O extremo, de 28 anos, assumiu o entusiasmo pela nova etapa: "Queria muito voltar à Austrália. O Sydney é um dos maiores clubes deste país e sempre tive o objetivo de jogar com esta camisola", explicou Fábio Ferreira a Record.Entre as duas etapas na Austrália - 105 jogos e 28 golos - Fábio Ferreira jogou no PKNS (Malásia).

Autor: David Novo