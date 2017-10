A 24 de outubro de 2004 aconteceu a famosa ‘Batalha do Buffet’ em Old Trafford, após a quebra de invencibilidade do Arsenal no palco do Manchester United, que durava há 49 anos. E, no meio da confusão, Alex Ferguson levou com uma... fatia de pizza na cara! Até ontem ninguém sabia que elemento dos gunners tinha sido o responsável por esta manobra ‘bélica’ pouco convencional, com Cesc Fàbregas a terminar finalmente com as suspeições e a admitir a culpa!

"Ouvi barulho no túnel e pensei: ‘O que é que se está a passar?’ Depois decidi ir ver o que se passava com uma fatia de pizza na mão. De repente, vi o Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown... todos a empurrarem-se mutuamente. Queria envolver-me na situação mas não sabia como. Então decidi atirar a pizza. Quando vi em quem tinha acertado… Bem, não era a minha intenção!", confessou o atual médio do Chelsea, de 30 anos, ao programa televisivo inglês ‘League of Their Own’, conduzido pelo humorista James Corden. "Peço desculpas a Sir Alex Ferguson. Não era a minha intenção, obviamente", admitiu o internacional espanhol, dirigindo-se para a câmara.

Continuar a ler

Este encontro escaldante ficou marcado pela enorme tensão no relvado, que foi transposta para o túnel de acesso aos balneários, onde se encontrava comida para ambas as equipas. Com os nervos à flor da pele, imagine um cenário com os alimentos a voarem nas duas direções. Ficou então conhecida pela ‘Batalha do Buffet’.

Autor: Diogo Jesus