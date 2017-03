Continuar a ler

O Supremo baseou-se no regulamento da FIFA para sancionar o jogador espanhol, afirmando que "se o agente e o jogador não optam por um pagamento total e o contrato de trabalho do jogador negociado pelo agente durar mais do que o contato de representação subscrito entre o agente e o jogador, o agente terá direito à sua remuneração anual, inclusive depois de terminado o contrato de representação".

Cesc Fàbregas foi condenado pelo Supremo Tribunal Espanhol a pagar 46 mil euros de indemnização, e ainda outros valores variáveis, à Eusara Servicios Deportivos SL, relativos aos contratos assinados pelo médio espanhol com o Arsenal em agosto de 2005 e outubro de 2006. Também a empresa que gere os direitos de imagem do jogador, que agora representa o Chelsea, terá de a pagar 10% do valor das remunerações recebidas pelo jogador no clube inglês.A Eursara Serviços Desportivos SL pedia uma indemnização a rondar os 438 mil euros pela sua intermediação nos contratos referidos, um valor bem superior àquele que Fàbregas foi condenado a pagar esta segunda-feira. Para lá dessa verba, a empresa também pretendia receber 10% das remunerações salariais pagas pelos gunners até 31 de dezembro de 2009.