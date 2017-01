Gym session Uma foto publicada por Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) a Jan 23, 2017 às 2:35 PST

Não se sabe a intenção com que Cesc Fàbregas divulgou uma fotografia sem camisola na rede social Instagram mas que provocou reações provocou. E não foi só de seguidores pouco conhecidos. David Villa não deixou passar a publicação em branco, que tinha sido acompanhada com a legenda "Gym session".O avançado do New York FC, que já jogou com Fàbregas no Barcelona e na selecção espanhola, fez um comentário trocista na publicação do médio do Chelsea, dando a entender que a sua forma física não é tão boa como este pretendia transmitir através da rede social. "Veste uma camisola e respira fundo, anda", escreveu Villa.