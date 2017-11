A notícia de que o Facebook e o Amazon vão entrar na discussão pelos direitos de transmissão do campeonato espanhol de futebol (La Liga) está a agitar o país vizinho. Segundo o diário digital ‘El Confidencial’, a famosa rede social e a multinacional de vendas online estão fortemente apostadas em lutar pelos direitos de transmissão para o triénio 2019/20 a 2022/23, naquilo que pode vir a originar uma verdadeira revolução no sector e que, para já, está a deixar "muito apreensivos" os operadores tradicionais.



Javier Tebas, presidente da Liga de Futebol em Espanha, não se escusou a comentar a possibilidade: "Vamos escutar todos os que nos quiserem fazer propostas." Tebas espera conseguir "cerca de 2.300 milhões de euros com o novo contrato, mais 700 do que com o anterior", revela o mesmo diário digital. Caso este cenário venha a ser uma realidade a partir de 2019, a Liga prevê obter 1.300 milhões de euros pelos direitos em Espanha e cerca de 1.000 pelos internacionais.