Controladas as emoções fortes do apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, alcançado a meio da semana, o Monaco tem hoje uma deslocação ao terreno do Caen, onde não poderá contar com o lesionado Falcão. O colombiano continua a recuperar do problema muscular sofrido frente ao Bordéus e junta-se aos igualmente lesionados Raggi, Boschilia e Carrillo na lista de indisponíveis, além do castigado Sidibé.Jardim tem, por isso, baixas na defesa e no ataque e no sector defensivo o problema só não é mais grave porque o central polaco Glik regressa após castigo. Já Moutinho e Bernardo Silva estão na lista de convocados.Nos outros jogos, nota para a vitória do lanterna-vermelha Lorient em casa do Nancy por 3-2 após estar a perder 2-0. Assim, há agora só três pontos a separar os últimos quatro classificados, embora o Dijon só jogue hoje.