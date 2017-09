O excelente arranque de época de Radamel Falcão e do Monaco rendeu dividendos ao avançado colombiano, que foi anunciado esta segunda-feira como o melhor jogador da Ligue 1 em agosto. Durante o mês passado, o antigo goleador do FC Porto marcou sete jogos em quatro jornadas, ou seja faturou a cada 47 minutos (cumpriu um total de 330 minutos).Esta é a primeira vez que Falcão vence uma eleição para jogador do mês na liga francesa, apesar de ter sido nomeado em três outras ocasiões (em setembro de 2013 e em janeiro e fevereiro de 2017). Com 41% dos votos, o pupilo de Leonardo Jardim superou o brasileiro Neymar (PSG), que recebeu 34%. Nabil Fekir (Lyon) ficou em 3.º lugar, com 25%.