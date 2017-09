A quatro dias de reencontrar o FC Porto, Radamel Falcão confirmou diante do Lille que atravessa um excelente momento de forma. O Monaco goleou esta sexta-feira por 4-0 e o colombiano bisou, somando agora 11 golos em sete jornadas da Ligue 1. Razões mais do que suficientes para o avançado salientar a felicidade com o desempenho da equipa e individual neste arranque de temporada."Correu tudo muito bem à equipa esta noite, pois estamos bem preparados. Estivemos bem taticamente e soubemos encontrar soluções para marcar. Eu sinto-me cada vez melhor a cada jogo e, sendo avançado, é importante poder ajudar a equipa com os meus golos. Estou muito feliz com este início de época", salientou o goleador colombiano, num momento em que se prepara para defrontar o FC Porto - os dragões visitam o Monaco na terça-feira, para a Liga dos Campeões -, clube onde começou a brilhar no futebol europeu.