Gabriel Boschilia e Guido Carrillo, ambos lesionados, são as únicas baixas nos monegascos, enquanto Abdou Diallo e Kévin Ndoram ficaram de fora por opção do técnico.



Continuar a ler Lista de convocados



Guarda-redes: Subasic e De Sanctis.

Defesas: Sidibé, Touré, Glik, Jemerson, Raggi, Mendy e Jorge.

Médios: Fabinho, Bakayoko, Moutinho, Dirar, Bernardo Silva e Lemar.

Avançados: Falcão, Germain, Mbappé e Cardona. Gabriel Boschilia e Guido Carrillo, ambos lesionados, são as únicas baixas nos monegascos, enquanto Abdou Diallo e Kévin Ndoram ficaram de fora por opção do técnico.

Antes de pensar no duelo com o Manchester City, na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões agendada para quarta-feira, o Monaco de Leonardo Jardim recebe este sábado o Bordéus. E o técnico português já voltará a contar com o colombiano Radamel Falcão, ausente nos dois últimos jogos dos monegascos devido a lesão.Jardim convocou 19 jogadores e o antigo avançado do FC Porto é a grande novidade, depois dos médicos terem dado luz verde. Ainda assim, o treinador já tinha adiantado na quinta-feira que Falcão ainda não está em condições de voltar à titularidade frente ao Bordéus, em jogo da 29.ª jornada da Ligue 1.