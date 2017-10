At Camp Nou. This couple left Manchester at 4am this morning. Came all this way to see Sergi Roberto. pic.twitter.com/kaKxlzdoEk — Andy Mitten (@AndyMitten) 1 de outubro de 2017

Um azar nunca vem só... Que o diga a família australiana que ilustra este artigo! Há três meses, ainda no arranque da pré-temporada, segundo o jornalista Andy Mitten, decidiu agendar as suas férias para Barcelona, colocando no roteiro pela Cidade Condal a ida ao Barcelona-Las Palmas , com o propósito de ver em ação Lionel Messi e, principalmente, Neymar...O primeiro furo no plano de férias deu-se ainda em agosto, quando o brasileiro rumou ao Paris SG, na mais cara transferência da história (222 milhões de euros). A saída de Neymar retirou algum encanto ao momento, mas mesmo assim esta família decidiu manter o trajeto inicialmente traçado e viajou mesmo para Barcelona. Afinal de contas, mesmo sem Neymar, em campo estavam outros jogadores de realce, como Lionel Messi ou Luis Suárez.Contudo, conforme dissemos acima... um azar nunca vem só. É que, depois da saída de Neymar, o plano voltou a ser 'sabotado', agora em face da realização do encontro à porta fechada . A referida família ainda se dirigiu a Camp Nou, mas não passou dos portões...Além do caso acima falado, o jornalista inglês, que colabora com várias publicações de realce (tais como FourFourTwo, ESPN, The National, GQ, Sunday Times ou BBC), deu ainda conta do caso de um casal, que viajou este domingo desde Manchester, logo de madrugada, para ver Sergi Roberto. Plano também falhado...

Autor: Fábio Lima