Pau Molins, advogado que defende Sandro Rosell, revelou que a família do antigo presidente do Barcelona, preso há seis meses, está a atravessar grandes dificuldades financeiras."Não têm dinheiro nem para comer, vivem da caridade do resto da família. Até os carros lhes levaram", disse Pau Molins no program El Mòn de RAC1.Rosell está em prisão preventiva e é suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 15 milhões de euros. Por três vezes já viu recusado o pedido de libertação.