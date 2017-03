Continuar a ler

Uma comissão da AFA negociava a concessão dos direitos televisivos desde que o governo de Mauricio Macri rescindiu um acordo que vigorava desde 2009 e permitia a transmissão dos jogos em canal aberto.'Afundada' numa grave crise financeira, a AFA é gerida atualmente por uma comissão criada pela FIFA e a Confederação de Futebol da América do Sul (Conmebol). A 9 de março, os futebolistas argentinos anunciaram o fim da greve , por salários em atraso, depois de um acordo entre os sindicatos dos jogadores e o ministério do Trabalho.O principal campeonato deveria ter recomeçado no fim de semana de 4 e 5 de março, mas a greve dos jogadores impediu o arranque do torneio de encerramento da prova.Dias antes do anúncio do fim da greve, o governo argentino já tinha pago 350 milhões de pesos (cerca de 21 milhões de euros) à AFA, depois de rescindir o contrato de direitos televisivos, estabelecido ainda no governo de Cristina Fernández de Kirchner.