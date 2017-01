Continuar a ler

O teto salarial será definido com base no campeonato que o clube dispute e nas suas receitas, lê-se na mesma nota.Os clubes que disputam a superliga chinesa, a maioria detidos por grandes firmas privadas e estatais, bateram em 2016 por seis vezes o recorde da transferência mais cara no país, culminando com a contratação do brasileiro Óscar, pelo Shanghai SIPG, agora treinado por André Villas-Boas, aos ingleses do Chelsea, por 60 milhões de euros.O argentino Carlos Tévez tornou-se também o jogador de futebol mais, ao assinar pelos chineses do Shanghai Shenhua, umno valor de 80 milhões de euros.No início do mês, porém, o ministério do Desporto da China advertiu os clubes para os gastos "irresponsáveis". Esta semana, a FC anunciou a redução do número de jogadorespor equipa de quatro para três.A FC não especificou quais as medidas que serão tomadas caso os clubes ultrapassem o teto salarial. No entanto, o organismo alertou que os clubes que gastem "quantias de dinheiro extremamente altas" na transferência de jogadores terão que investir um valor proporcional na formação de jogadores chineses.O comunicado da FC diz ainda que as equipas terão que reduzir a sua dependência financeira das empresas-mãe, depois de grandes grupos dos setores do imobiliário e do retalho terem adquirido equipas.