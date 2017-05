Continuar a ler

A partir da próxima época, todos os clubes deverão ter no onze inicial o mesmo número de jogadores estrangeiros e jovens chineses sub-23.Nesta temporada, a FCF já tinha limitado de quatro para três o número de estrangeiros no onze inicial, bem como a obrigação de alinhar com, pelo menos, dois jogadores sub-23.Segundo a FCF, estas limitações visam desencorajar os clubes "a procurar resultados a curto prazo e contratar jogadores estrangeiros em grande quantidade, o que inflaciona o valor das transferências".Durante a última janela de transferências, os clubes chineses investiram 338 milhões de euros na contratação de jogadores.