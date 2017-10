Continuar a ler

Ainda segundo a cadeia de televisão britânica, a Federação Galesa está disposta a iniciar rapidamente as negociações com Coleman, de forma a prolongar o contrato do treinador galês, cujo vínculo termina no próximo verão.Após a derrota de segunda-feira frente à República da Irlanda (1-0), que confirmou a não qualificação para o Rússia'2018, Chris Coleman assegurou que vai deixar "passar algum tempo" antes de decidir o seu futuro.Chris Coleman, de 47 anos, dirige a seleção dos dragões desde janeiro de 2012, tendo guiado o País de Gales ao melhor desempenho da sua história, as meias-finais do Euro'2016, em França.O País de Gales terminou a fase de qualificação europeia para o Mundial de 2018 no terceiro lugar do grupo D, com 17 pontos, menos dois do que o segundo classificado, a República da Irlanda, e a quatro do vencedor do grupo, a seleção da Sérvia.