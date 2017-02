Continuar a ler

"O Hull City não conseguiu controlar os seus jogadores, que acabaram por ter uma conduta imprópria. Por essa razão, foi aberto um processo disciplinar ao clube", lê-se no comunicado da FA.Os tigers terão que apresentar a sua defesa até sexta-feira, sendo que depois o organismo que rege o futebol inglês decidirá se haverá a aplicação de um castigo.Na casa do Arsenal, o Hull City, 18.º e antepenúltimo classificado da Premier League, acabou derrotado por 2-0. Na altura do lance, a equipa de Marco Silva já perdia por 1-0, devido igualmente a um lance polémico.O chileno Alexis Sanchez marcou o golo com a mão e, de acordo com o defesa Andy Robertson, o árbitro pediu mesmo desculpa pelo erro aos jogadores do Hull City no arranque da segunda parte.