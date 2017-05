A Federação Inglesa de Futebol está a investigar a substituição de John Terry no jogo que marcou a sua despedida no Chelsea, com a vitória 5-1 sobre o Sunderland . Segundo o Daily Mail, a dúvida surgiu porque vários apostadores acertaram que o central saíria ao minuto 26 (número da sua camisola), tendo tido retornos financeiros extraordinários.O alarme foi dado quando a a empresa especializada Paddy Power identificou várias apostas de valores elevados no exato minuto em que o central deixou o relvado. Uma conta do Twitter associada a adeptos do Chelsea informou 30 minutos antes do início do jogo que Terry iria ser substituído aos 26'.John Terry tem 36 anos e está no Chelsea desde 1995, mas não vai renovar contrato. Nesta temporada, fez poucos minutos, estando "tapado" por David Luiz, Gary Cahill e Zouma.