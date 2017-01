A federação do Irão decidiu recusar o pedido de demissão de Carlos Queiroz , apresentado há cerca de uma semana, uma vez que considerava não existirem as condições necessárias para avançar o plano de preparação para o Mundial'2018 que tinha apresentado.O selecionador escreveu nas redes sociais que considerava esta recusa uma "prova de confiança no empenho pessoal e profissional, capacidades e dedicação à causa e missão". Queiroz escreve ainda que aceita esta recusa "com humilde gratidão" e também como um "gesto de responsabilidade adicional".