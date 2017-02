O gesto de Ancelotti que está a gerar polémica na Alemanha

A inesperada reação de Carlo Ancelotti no final do encontro com o Hertha Berlim, no sábado, mostrando o dedo do meio da mão esquerda na direção dos adeptos do clube rival, levou a federação alemã a pedir explicações ao técnico italiano do Bayern Munique "Foi pedido a Ancelotti para prestar declarações sobre o incidente ocorrido após o jogo do Bayern com o Hertha no sábado. Naturalmente, o treinador do Bayern vai cumprir essa exigência", anunciou o clube de Munique em comunicado.Habitualmente calmo e ponderado na generalidade das suas ações, Ancelotti perdeu a compostura depois de Lewandowski ter feito o empate (1-1) já nos descontos em Berlim. E, no domingo, em declarações ao canal televisivo ARD, o técnico admitiu ter feito o referido gesto "depois de ter sido cuspido" pelos adeptos do Hertha, quando se dirigia para os balneários.