Edgardo Bauza tinha assumido os destinos da seleção em setembro, depois de Arábia Saudita ter garantido a qualificação para o Mundial sob o comando do holandês Bert van Marwijk.



A federação saudita de futebol oficializou esta quarta-feira o despedimento do argentino Edgardo Bauza, que assumiu o cargo de selecionador em setembro para preparar a equipa nacional para o Mundial'2018, na Rússia.O presidente da federação, Adel Izzat, anunciou no Twitter a decisão foi tomada em função do trabalho do técnico argentino e "dos resultados dos jogos amigáveis" da seleção saudita, que averbou derrotas frente a Bulgária (0-1) e Portugal (0-3) e um empate perante a Eslovénia (0-0). Por outro lado, bateu Letónia (2-0), Cambodja (7-2) e Laos (4-0).

Autor: Lusa